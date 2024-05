Andrzej Duda o CPK: Nie słuchajcie tych, którzy wyśmiewają inwestycje

Andrzej Duda: Polska potrzebuje inwestycji

Przemawiając na Placu Zamkowym w Warszawie prezydent podkreślił, że Polska potrzebuje dziś "rozwoju w każdym calu, jego rozpędzania i odwagi inwestycyjnej". Wyraził nadzieję, że powstanie port w Elblągu i że "impas wynikający z wojny polsko-polskiej zostanie przerwany".

Dodał, że nie można wyśmiewać polskich inwestycji, jak np. przekopu Mierzei Wiślanej czy Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo Polskę stać na miliardowe i najnowocześniejsze inwestycje.

Prezydent mówił również o innych aspektach rozwoju państwa, wskazując, że Polska potrzebuje modernizacji energetyki, a elektrownie atomowe są nam niezbędne.

Duda o CPK: Stać nas na to

Zdaniem Andrzej Dudy konieczna jest również realizacja "wielkich inwestycji transportowych, handlowych, dla wielu z nas także i turystycznych". "Po to, byśmy mogli podróżować z Polski na cały świat, by nie trzeba było lecieć do Frankfurtu, czy do Londynu, czy do Paryża, czy do Amsterdamu" - dodawał.

"Chcemy polecieć z Polski, chcemy polecieć z naszego lotniska, które zarazem będzie wielkim hubem gospodarczym, wielkim, tętniącym życiem centrum transportu nie tylko polskiego, światowego" - mówił Duda. Jak wskazywał, takie "serce transportowe państwa" jest dzisiaj "ogromnie potrzebne", co "absolutnie nie zaprzecza rozwojowi portów regionalnych, portów lokalnych".

- "Nie słuchajcie tych, którzy wyśmiewają inwestycje, czasem takie, które są miliardowe, ale które służą także i strategicznym interesom. Jesteśmy państwem, które na takie inwestycje stać i wreszcie to robimy. Polska na to zasługiwała od dawna" - podkreślił prezydent.

