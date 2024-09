Andrzej Duda nagle wygadał się o tym, co chce robić po prezydenturze. Uciął wszystkie plotki

Prezydent „jest przygotowany”

O kwestię dalszych planów politycznych prezydent Andrzej Duda był pytany w Polsat News. Prezydent przebywa teraz z wizytą w USA w związku ze szczytem ONZ, dlatego prowadząca program przypomniała Andrzejowi Dudzie, że jutro przypada tam jego ostatnie wystąpienie, jako prezydenta. Polityk zaznaczył, że „tego jeszcze nie wiadomo”. Potwierdził dalej, że jest to na pewno jego ostatnie wystąpienie podczas tzw. zgromadzenia ogólnego.

– Przygotowuje się pan już do życia po prezydenturze? Myśli pan już co zrobić? – zapytała Dudę dziennikarka. – Jestem przygotowany generalnie do życia po prezydenturze. Starałem się zresztą w miarę możliwości przez cały okres prezydentury trzymać się jednak życia i wiele osób, które miały ze mną w tym czasie kontakt, także i prywatny, o tym wie – mówił Andrzej Duda.

Zapowiedział, że w tej chwili nie organizuje niczego dla siebie po prezydenturze, bo koncentruje się na swoich obowiązkach prezydenckich. – One są dzisiaj najważniejsze, po to ludzie mnie wybrali te ponad dziewięć lat temu – już niedługo będzie dziesięć lat – żebym ich do samego końca swojego urzędowania reprezentował jak najlepiej to możliwe i najlepiej realizował polskie sprawy. Ze wszystkich sił staram się to robić – dodał.

Czy prezydent myśli o międzynarodowej karierze?

Prezydent stanowczo zaprzeczył. Zaznaczył, że przecież nigdzie nie pojawiała się taka informacja – „o żadnym stanowisku, które miałby zająć”. – To, że się pojawiają plotki, to że niektórzy politycy, także byli politycy pozwalają sobie na jakieś drobne ploteczki i złośliwości itd., to traktuje to z uśmiechem, jako folklor polityczny w Polsce, jako jakieś tam kompleksy, które może odreagowują. To nic wspólnego z prawdą i nie jest poważne – oznajmił.

W galerii poniżej zobaczysz, jak zmieniał się prezydent Andrzej Duda:

Prezydent odnosi się do sondażu „Super Expressu”

Prowadząca wywiad w zapytała również prezydenta o sondaż, jaki przeprowadził „Super Express”, w którym chcieliśmy się dowiedzieć, jakie poparcie osiągnęłaby potencjalna partia założona przez Andrzeja Dudę. – Partia prezydencka dostałaby 9 proc. – przypomniała dziennikarka i zapytała czy prezydent po skończonej kadencji rozważa założenie własnego ugrupowania. Polityk nie potwierdził takich planów, ale również nie zaprzeczył!

– Życie pokaże, co będzie, jakie będą wyzwania, które będzie stawiała Polska i czasy, które przed nami, których nikt czasem nie jest w stanie przewidzieć… Chyba nikt nie przewidywał, że ten okres mojej prezydentury będzie tak burzliwy. Myślę tutaj o pandemii koronawirusa czy rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jeżeli ktoś mówi, że Andrzej Duda przez samą prezydenturę przejdzie do historii, to ja bym powiedział, że jeżeli przejdę do historii, to tylko dlatego, że byłem prezydentem RP w okresie wojny – mówił prezydent Andrzej Duda w „Polsat News”.