Andrzej Duda i Karol Nawrocki uczcili pamięć mieszkańców warszawskiej Woli

Andrzej Duda i Karol Nawrocki uczcili pamięć mieszkańców Woli

Prezydent Andrzej Duda i prezydent elekt Karol Nawrocki oddali hołd pomordowanym mieszkańcom warszawskiej Woli, składając wieniec pod pomnikiem poświęconym Ofiarom Rzezi Woli, która uznawana jest za jedną z największych zbrodni na polskiej ludności podczas II wojny światowej. Do zebranych zwrócił się prezydent Duda mówiąc:

Rozpoczynamy obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na warszawskiej Woli, gdzie hitlerowcy dokonali masakry mieszkańców stolicy. Jest to dla mnie ważne, aby to upamiętnić, bo często, gdy mówi się powstaniu, mówi się o walkach, żołnierzach, harcerzach, bombardowaniach, o tym, że ucierpieli cywile. Nie jest wiedzą powszechną, że w pierwszych dniach Niemcy przystąpili do eksterminacji mieszkańców Warszawy.

Kilka słów skierował też do biorących udział w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent elekt. Karol Nawrocki podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za jego wkład w dbanie o pamięć o Powstaniu Warszawskim i jak zapewnił także będzie kontynuował te działania. Jak mówił:

- Dziękuję za pamięć, bo bez niej przestaniemy być wspólnotą. Pamięć ma bowiem tę zaletę, że przezwycięża granice życia i śmierci. Ludzie umierają, a pamięć trwa. Ale żeby pamięć trwała, muszą być dobrzy ludzie, którzy tę pamięć pielęgnują i nie potrafią zapomnieć - mówił poruszony.

Ogromny dramat mieszkańców Woli

Rzeź Woli zaczęła się 5 sierpnia i trwała do 7 sierpnia 1944 r. Tylko pierwszego dnia w masowych egzekucjach zginęło ok. 20 tys. ludzi. W ciągu kilku dni życie straciło - według różnych szacunków - od 40 do 60 tys. mieszkańców tej dzielnicy.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 o godzinie 17. Do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni powstanie trwało aż 63 dni. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych.

