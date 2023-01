Amerykański gigant za nic ma konstytucyjne prawo do strajku. Poseł Zandberg o interwencji Lewicy w Amazonie

Prawo do strajku

Pracownicy w Polsce mogą się wspólnie domagać się lepszych warunków pracy. Jeśli pracodawca nie chce się na to zgodzić, mogą zastrajkować, przestać pracować. Prawo do strajku jest zapisane w Konstytucji. Tyle z teorii. Niestety, teoria i praktyka to dwie różne rzeczy.

Amazon, logistyczny gigant, należący do jednego z najbogatszych ludzi na świecie, Jeffa Bezosa, ma w Polsce sporą sieć magazynów. Działa w nich związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza. Teoretycznie pracownicy magazynów mają do tego pełne prawo. W praktyce firma robi sporo, żeby nie było “kłopotu”. Dwoje związkowców zostało już zwolnionych. Jak podaje Inicjatywa Pracownicza, Magda Malinowska dostała wypowiedzenie, bo chciała wyjaśnić okoliczności śmierci kolegi, który zmarł w czasie pracy. Przemysław Wolnowski - bo rozdawał w czasie przerwy ulotki związkowe na stołówce.

Pracownicy się nie poddali. Domagają się nadal 6 zł podwyżki za godzinę, a skoro Amazon nie chce podnieść płac, organizują strajk. W tym celu - jak mówi ustawa - trzeba przeprowadzić głosowanie, w którym wszyscy pracownicy będą mogli powiedzieć, czy chcą protestu. Ale Amazon stwierdził, że referendum mu się nie podoba. Wysłał pracownikom pismo, że nie zgadza się na przeprowadzenie głosowania na terenie zakładu. A że strajku nie można w ten sposób zakazać? Tym się korporacja nie przejmuje. Najwyraźniej wychodzi z założenia, że w Polsce można działać w myśl zasady: “Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi?”

Tym razem trafiła jednak kosa na kamień. Referendum i tak się odbywa. W piątek pojechaliśmy z posłanką Marceliną Zawiszą do magazynów, żeby wesprzeć załogę. Pracownicy magazynów doskonale wiedzą, że na koniec dnia nikogo nie uratuje sam przepis w kodeksie pracy. Liczy się to, czy jest odwaga i determinacja, żeby się o nie upomnieć..

Amazon liczył chyba, że zakazem zniechęci pracowników. Osiągnął efekt przeciwny. Załoga Amazona nie zostanie w tej sprawie sama. Prawo do strajku to podstawowe prawo obywatelskie. A Lewica jest w Sejmie także po to, żeby to prawo nie było martwą literą.