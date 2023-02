Ambasador USA w redakcji „Super Expressu”! "Polacy i Amerykanie, stoimy ramię w ramię"

Co dziś robi była premier?

Zapowiedź wizyty prezydenta USA

Już niedługo, w dniach 20–22 lutego, prezydent Joe Biden przylatuje do Polski. – To historyczny moment, bo po raz pierwszy prezydent USA odwiedza dwa razy w tym samym roku Polskę – mówi ambasador. Dla podkreślenia wagi tego wydarzenia Mark Brzezinski, który ma polskie korzenie, powtórzył to zdanie także po polsku. – Kocham Polskę. Jestem zachwycony, że w tym wyjątkowym czasie mogę być ambasadorem USA w Polsce – powiedział w rozmowie z naszym publicystą Tomaszem Walczakiem.

Ambasador Mark Brzezinski o wizycie Bidena w Polsce: "To historyczny moment"

Nawiązując do programu wizyty prezydenta USA w Polsce, który przylatuje do naszego kraju w przyszły poniedziałek, ambasador potwierdził, że w jej trakcie odbędzie się m.in. dwustronne spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą (51 l.). Poruszane będą m.in. tematy dotyczące budowania wzajemnego bezpieczeństwa, konsekwencji wojny dla samej Ukrainy i całej Europy oraz wyjątkowej roli Polski w organizowaniu pomocy dla walczących Ukraińców.

Joe Biden spotka się z Polakami

Ambasador Brzeziński zapowiedział też specjalne spotkanie Joego Bidena z Polakami. Amerykański prezydent ma wystąpić na otwartym dla wszystkich zgromadzeniu, gdzie, jak możemy się domyślać, wygłosi ważne w swojej wymowie przemówienie w kontekście zbliżającej się rocznicy agresji Rosji na Ukrainę. W planie wizyty jest także spotkanie Joego Bidena z przedstawicielami Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli państw znajdujących się na wschodniej flance NATO.

Jaki jest plan wizyty w Polsce amerykańskiego przywódcy? Znamy szczegóły

Ambasador Mark Brzeziński nie tylko udzielił wywiadu naszemu dziennikarzowi, lecz także spotkał się z szefem Grupy ZPR Media Zbigniewem Benbenkiem oraz redaktorem naczelnym „SE” Grzegorzem Zasępą.

Wkrótce wywiad z ambasadorem ukaże się na łamach naszej gazety, a także będzie do obejrzenia na kanale SE na YouTube.

