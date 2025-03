Kim jest Dariusz Matecki? Jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. To on wszedł na dach budynków Sejmu

Leszek Miller ocenia decyzję generała Jaruzelskiego o stanie wojennym. "Nie było wyjścia"

Dla Leszka Millera kluczowym momentem w ocenie generała Wojciecha Jaruzelskiego jest wprowadzenie stanu wojennego. Jego zdaniem ta decyzja miała pomóc w uniknięciu zbrojnej interwencji Moskwy w Polsce.

- Nie było wyjścia dlatego że albo polskie wojsko będzie interweniowało, albo wojska Układu Warszawskiego - mówił Leszek Miller.

Ponadto Miller dodał, że gdyby nie stan wojenny, to Związek Radziecki "zrobiłby z Polską, to co z Ukrainą". Dodał, że ówczesne ZSRR było w stanie w 2-3 dni zająć Polskę. Były premier podkreślił, że Stany Zjednoczone po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce "odetchnęły z ulgą", jak dowiedziały się, że to nie radzieckie czołgi wyjechały na ulice w Warszawie, a polskie.

- W zamachu stanu Piłsudskiego zginęło 400 Polaków, żołnierzy i cywili i prawie 1000 było rannych. Od zamachu Polska szła w kierunku dyktatury. Od Jaruzelskiego ofiar było znacznie mniej i Polska szła w kierunku demokracji. Potem był Okrągły Stół i Polska szła w kierunku przemian - stwierdził Miller.

Zdaniem Millera Jaruzelski postrzegał sojusz ze Związkiem Radzieckim jako "przykrą konieczność", a po upadku reżimu miał odczuwać "ulgę".

- Zwłaszcza wtedy kiedy mi opowiadał o swoich doświadczeniach i kłótniach z wyższym z tymi marszałkami i generałami radzieckimi to było widać taką ulgę, że właściwie to się skończyło [okres PRL - dop. red.] i to się już nie powtórzy - mówił Miller.

Miller uważa, że gen. Jaruzelski był kluczowy w przemianach demokratycznych

Leszek Miller uważa również, że generał Wojciech Jaruzelski odegrał kluczową rolę w przemianach demokratycznych w Polsce. Stwierdził, że gen. Jaruzelski współpracował z Michaiłem Gorbaczowem (co oddalało ryzyko radzieckiej interwencji) i był gotowy do ustępstw przy Okrągłym Stole. Zdaniem Millera gdyby Jaruzelski nie chciał przemian, to do obrad nie doszłoby w ogóle.

Były premier pozytywnie ocenia także współpracę generała z premierem Tadeuszem Mazowieckim. Jak mówi Miller, gen. Jaruzelski akceptował wejście Polski do NATO i Unii Europejskiej i nie zachęcał do zatrzymania tych zmian.

