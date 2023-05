Aleksander Kwaśniewski ujawnia wysokość swojej płacy. "To nie są kwoty, które..."

Aleksander Kwaśniewski wydał swoją książkę "Prezydent", gdzie opisuje dziesięć lat swojej pracy, kilkanaście anegdot, ale także dzieli się z czytelnikami swoimi spostrzeżeniami na temat bieżącej polityki, również tej międzynarodowej. Z okazji premiery publikacji, były prezydent udzielił kilku wywiadów, w tym również portalowi "Gazeta.pl". Tam odniósł się do wywiadu Lecha Wałęsy w programie "Politycy od kuchni", który ujawnił wysokość swojej emerytury. Legenda "Solidarności" jest jednak zawiedziona wysokością świadczenia. Były prezydent ujawnił, że dostaje około 11 tys. złotych. - Ale to od niedawna, gdzieś od pół roku, wcześniej to było 5-6 tys. - uzupełnił Lech Wałęsa. - Teraz jest trochę lepiej, ale wszystko podrożało, więc mniej więcej jest to samo - żalił się były prezydent.

Do wywiadu odniósł się Aleksander Kwaśniewski, który także ujawnił, na jakie pieniądze może liczyć. - To jest w tej chwili około 12 tysięcy zł, które oczywiście trzeba opodatkować itd. To nie są kwoty, które - jak ma się dużą rodzinę - mogą wystarczyć, więc oczywiście, że trzeba zarabiać. Ja zarabiam i jakoś muszę sobie dawać radę - podsumował Aleksander Kwaśniewski.

