Aleksander Kwaśniewski ostro podsumował Karola Nawrockiego! Zdjęcie z Trumpem nie pomoże?

- Gdybym był Trzaskowskim to miałbym prostą odpowiedź, dlaczego nie mam zdjęcia z Donaldem Trumpem: "bo nie tracę czasu na kilka dni na wyjazd do Waszyngtonu, żeby uścisnąć sobie rękę i zrobić jedno zdjęcie, tylko w tym czasie byłem w Nidzicy, byłem w Działdowie, spotykałem się z wami, bo was kocham, wyborcy, ja jestem dla was" - mówił. - Polski wyborca jest dumny i dość przekorny. Nie da się w Polsce wygrać wyborów tłumacząc, kto jest lepszym przyjacielem Waszyngtonu - dodał.