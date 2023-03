Aleksander Kwaśniewski i Iwona Hartwich w "Expressie Biedrzyckiej" i Borys Budka w "Sednie Sprawy"

Co dziś robi była premier?

"Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy"

W środę 8 marca 2023 roku kolejne odcinki programów "Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy". O godzinie 9.00 obejrzeć można będzie kolejny odcinek programu "Express Biedrzyckiej". "Express Biedrzyckiej" jest produkcją poranną informacyjno-publicystyczną należącą do "Super Expressu". Prowadzi go Kamila Biedrzycka. Jej gośćmi będą w środę 8 marca 2023 roku, w Dzień Kobiet: Aleksander Kwaśniewski - polski polityk i dziennikarz. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995–2005 oraz Iwona Hartwich - polska działaczka społeczna i polityk, posłanka na Sejm IX kadencji z listy Koalicji Obywatelskiej. Natomiast gościem Jacka Prusinowskiego w programie "Sedno Sprawy" będzie Borys Budka - polski prawnik, nauczyciel akademicki, samorządowiec i polityk, radca prawny, doktor nauk ekonomicznych. Zarówno w jednym, jak i w drugim programie poruszone zostaną sprawy bieżące. Programy można obejrzeć na kanale "Super Expressu" na Platformie You Tube.

