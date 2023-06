Alarm w PiS i KO! Jest naprawdę źle! Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

Bunt Prigożyna to ustawka Putina? Gen. Komornicki: to było zaplanowane

Najnowszy sondaż. Spada poparcie dla PiS i KO, zyskuje Konfederacja

Najnowszy sondaż przyniósł niepokojące wyniki zwłaszcza dla PiS. Z badania United Surveys wykonanego na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że partia Jarosława Kaczyńskiego w porównaniu z sondażem sprzed dwóch tygodni traci 2,5 punktu procentowego (34,2 na 31,7 proc.) . Patrząc na najnowszy sondaż partyjny, powodów do optymizmu nie ma też raczej Koalicja Obywatelska, u której również poparcie maleje - obecnie może liczyć na 28,2 proc. głosów (dwa tygodnie wcześniej 29,7 proc.). Pocieszające dla Donalda Tuska i spółki jest jednak to, że zmniejsza się dystans pomiędzy KO a PiS - teraz wynosi on 3,5 proc. Zdecydowanie lepsze nastroje mogą mieć politycy Konfederacji, która notuje wzrost poparcia z 11,5 do 14 proc. Kolejne miejsca w sondażu zajmują: Trzecia Droga, czyli lista Polski 2050 i PSL, i Lewica (odpowiednio 12,1 proc. i 8 proc.).

Podział mandatów w Sejmie. Wielki problem z uzyskaniem większości

Wyniki najnowszego sondażu generalnie pokazują, że po wyborach parlamentarnych może być wielki problem z uzyskaniem większości w Sejmie. Z symulacji, którą przeprowadził prof. Jarosław Flis, wynika, że PiS może liczyć na 169 mandatów. Nie ma zatem mowy o samodzielnych rządach. Gdyby udało się zawiązać koalicję z Konfederacją (politycy obu ugrupowań o tym mówią coraz śmielej), partia Jarosława Kaczyńskiego wspólnie z sojusznikiem, miałaby 232 mandaty, czyli tylko o jeden więcej, niż potrzeba do utworzenia większości. Być może o wynikach wyborów zdecydują... nieobecni. Sondaż dla Wirtualnej Polski wskazuje bowiem, że jest ich ponad 40 proc.! Na wybory parlamentarne "zdecydowanie" nie wybiera się 25,1 proc. badanych, a "raczej nie" - 15,4 proc.

