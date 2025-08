Agata Kornhauser-Duda nie wróci do pracy w krakowskim liceum, gdzie była cenioną nauczycielką.

Nieoficjalne doniesienia sugerują, że szkoła mogła nie wyrazić zgody na jej powrót.

Czy brak reakcji na list nauczycieli podczas strajku w 2019 r. wpłynął na decyzję placówki?

Agata Kornhauser-Duda nie wróci do pracy. Jaki jest powód?

Po zakończeniu drugiej kadencji prezydenckiej Andrzeja Dudy, jego żona nie wznowi pracy jako nauczycielka języka niemieckiego. Informację o odejściu z zawodu, jak podaje Wirtualna Polska, potwierdziły portalowi dwa niezależne źródła z bliskiego otoczenia byłego prezydenta. Oficjalnie krakowskie liceum, w którym zatrudniona była pierwsza dama, odmawia komentarza w tej sprawie.

Kulisy decyzji rzucają jednak zupełnie nowe światło na sprawę. Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy, to nie Agata Kornhauser-Duda zrezygnowała z powrotu do szkoły. Jak nieoficjalnie podaje Wirtualna Polska, to dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie miała nie wyrazić zgody na kontynuowanie przez nią pracy w placówce. Ta informacja sugeruje, że drogi byłej pierwszej damy i jej wieloletniego pracodawcy rozeszły się w niejasnych okolicznościach.

Konflikt z nauczycielami w tle? Chodzi o list z 2019 roku

Nieoficjalna informacja o tym, że to szkoła nie chciała dalszej współpracy z Agatą Kornhauser-Dudą, każe szukać głębszych przyczyn tej decyzji. Dziennikarze Wirtualnej Polski przypominają sytuację, która mogła położyć się cieniem na relacjach byłej pierwszej damy z gronem pedagogicznym jej macierzystej placówki. Chodzi o wydarzenia z 2019 roku, kiedy przez Polskę przetoczyła się fala strajków nauczycielskich.

Nauczyciele z II LO w Krakowie, walcząc o swoje postulaty, postanowili zwrócić się o pomoc do najsłynniejszej koleżanki ze swoich szeregów. Wystosowali do Agaty Kornhauser-Dudy oficjalny list, w którym opisywali trudną sytuację w oświacie i przedstawiali swoje potrzeby. Liczyli na jej wstawiennictwo i zrozumienie.

Odpowiedź jednak nigdy nie nadeszła. Jak przypomina Wirtualna Polska, była pierwsza dama, sama będąc nauczycielką, nie zareagowała wówczas na dramatyczny apel swoich kolegów i koleżanek z pokoju nauczycielskiego. Brak wsparcia w kluczowym dla środowiska momencie mógł zostać zapamiętany i wpłynąć na obecne decyzje personalne w szkole.

Na to pytanie na razie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jak zaznaczają informatorzy Wirtualnej Polski, którzy potwierdzili fakt odejścia ze szkoły, dalsze plany zawodowe Agaty Kornhauser-Dudy nie są znane nawet w jej najbliższym otoczeniu. To rodzi naturalne pole do spekulacji, jednak żadne oficjalne komunikaty w tej sprawie jeszcze się nie pojawiły.

Ile lat Agata Kornhauser-Duda była na urlopie w szkole?

Zanim została pierwszą damą, Agata Kornhauser-Duda przez lata związana była z edukacją. Swoją karierę nauczycielską rozpoczęła w 1998 roku w prestiżowym II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Jak podawały media, była germanistką, lubianą zarówno przez grono pedagogiczne, jak i przez samych uczniów.

Jej zawodowa ścieżka uległa zmianie w 2015 roku, gdy Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie. Od tego momentu była pierwsza dama przebywała na bezpłatnym urlopie, który trwał przez całe dwie kadencje, czyli blisko dekadę. Mimo długiej przerwy, formalnie wciąż pozostawała pracownikiem krakowskiej placówki, co dawało jej możliwość powrotu na stanowisko po zakończeniu misji w Pałacu Prezydenckim.

