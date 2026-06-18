Afera w Szpitalu Południowym. Trzaskowski reaguje, poleciały głowy

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Trzaskowski odwołał cały zarząd
Decyzja zapadła w czwartek i została ogłoszona przez Rafała Trzaskowskiego w mediach społecznościowych.
– Cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego właśnie został odwołany – poinformował prezydent stolicy.
Jak podkreślił, stało się to na jego wniosek. Jednocześnie ogłosił, że nową prezeską placówki została Aneta Gomółka-Siembora, ekspertka od audytów, kontroli zarządczej i zamówień publicznych w ochronie zdrowia.
Najpierw wyjaśnienia, potem kolejne decyzje
Nowa szefowa szpitala ma jedno podstawowe zadanie – współpracować ze wszystkimi instytucjami badającymi sprawę.
Ratusz zapowiada pełną przejrzystość i dokładne wyjaśnienie wszystkich nieprawidłowości, które mogły mieć miejsce w placówce.
– Wszystkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione dogłębnie i transparentnie – podkreślił Trzaskowski.
Prezydent Warszawy zapowiedział także, że to nie koniec działań i w najbliższym czasie mogą zapaść kolejne decyzje personalne.
Lekarz miał zarobić 1,6 mln zł
Afera wybuchła po medialnych doniesieniach dotyczących Dawida Kacprzyka, koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej w Ursusie.
Według ujawnionych informacji lekarz miał w ubiegłym roku zarobić aż 1,6 mln zł podczas specjalizacji z anestezjologii.
To jednak nie wszystko. Opinię publiczną poruszyły także doniesienia, że na oddziale kierowanym przez Kacprzyka politycy związani z Koalicją Obywatelską mieli być przyjmowani poza kolejnością, a badania wykonywano im niemal natychmiast po rejestracji.
Zwrot pół miliona złotych
W ostatnich dniach sprawy nabrały tempa.
Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, następnie zrzekł się mandatu radnego Ursusa. Złożył także wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
Jak poinformował ratusz, lekarz skorygował 33 faktury obejmujące okres od początku 2025 roku do czerwca 2026 roku i zwrócił szpitalowi około pół miliona złotych.
Prokuratura już bada sprawę
Szpital Południowy złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.
Chodzi o podejrzenie doprowadzenia placówki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Śledczy zajmują się już sprawą.
Równolegle reaguje także środowisko lekarskie. Naczelna Izba Lekarska skierowała zawiadomienie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Jednym z badanych wątków ma być opuszczanie dyżurów medycznych. Według medialnych doniesień godziny pracy lekarza miały pokrywać się z jego wystąpieniami w telewizji i Senacie.
Kontrole w całej Warszawie
Kontrola prowadzona jest obecnie nie tylko w Szpitalu Południowym. Placówkę sprawdzają zarówno urzędnicy ratusza, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia.
Rafał Trzaskowski zapowiedział również szersze działania. Audyt ma objąć oddziały ratunkowe we wszystkich miejskich szpitalach Warszawy.
A to oznacza, że skutki afery mogą sięgnąć znacznie dalej niż tylko jednej placówki.
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