Afera Romanowskiego. Hołownia ujawnia szokujące szczegóły

– Sprawa jest jasna: Romanowski uciekł z kraju, pozostaje posłem, ale zdecydował, że nie będzie wykonywał mandatu na terenie Polski – powiedział Hołownia. Jak podkreślił, poseł nie będzie otrzymywał diety poselskiej ani uposażenia. – To konsekwencje decyzji, które musimy podjąć w Prezydium Sejmu – dodał.

Jednak Romanowski nadal będzie otrzymywał ryczałt na utrzymanie biura poselskiego do czasu zmiany ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Luka prawna ujawniona przez sprawę Romanowskiego

Marszałek Sejmu zwrócił uwagę na lukę prawną, którą uwidoczniła ucieczka Romanowskiego. – Dzięki posłowi Romanowskiemu mamy do czynienia z nową sytuacją: sąd go tymczasowo aresztował, ale on uciekł przed aresztem. Tę lukę musimy wypełnić – zaznaczył Hołownia.

Obecne regulacje przewidują, że poseł aresztowany nie otrzymuje wynagrodzenia, ale nie ma przepisów dotyczących sytuacji, gdy poseł unika aresztu. – To niesprawiedliwe wobec obywateli. Każdy pracownik, który nie przychodzi do pracy, zostałby zwolniony, a w przypadku posłów konsekwencje są minimalne – podkreślił Hołownia.

Marszałek zapowiedział również, że przedłożył propozycję zmian w prawie, które mają zaostrzyć sankcje wobec nieobecnych posłów, nawet do całkowitej utraty wynagrodzenia.

Romanowski pod lupą prokuratury

Śledztwo Prokuratury Krajowej dotyczące Funduszu Sprawiedliwości rzuca poważne oskarżenia na byłego wiceszefa MS. Zarzuty obejmują m.in. ustawianie konkursów na dotacje, przywłaszczenie ponad 107 mln zł oraz próbę przywłaszczenia kolejnych 58 mln zł. Romanowski miał wskazywać podległym pracownikom, które podmioty mają wygrać konkursy, a także dopuszczać do finansowania firm niespełniających wymogów formalnych.

Kontrola ZUS i nowe ustawy na horyzoncie

Hołownia poinformował, że Kancelaria Sejmu wystąpiła do ZUS o kontrolę zwolnienia lekarskiego, które Romanowski przedstawił w grudniu. – Nie możemy pozwolić na to, by posłowie unikali swoich obowiązków bez żadnych konsekwencji – podkreślił.

Marszałek zapowiedział także, że Sejm zajmie się zmianą przepisów dotyczących wykonywania mandatu posła i senatora, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

