Adam Niedzielski usłyszał zarzuty! Za co odpowie były minister zdrowia?

Adam Niedzielski stał się bohaterem afery, gdy w sierpniu 2023 roku zamieścił na swoim profilu na Twitterze kontrowersyjny wpis. Polityk skrytykował w nim materiał pokazany w "Faktach" TVN, w którym poruszano temat problemów z wystawianiem recept. W materiale wypowiadał się lekarz, który opowiadał o przypadkach pacjentów, którzy po operacji nie dostali recepty na leki przeciwbólowe. Był minister zdrowia postanowił zaprzeczyć informacjom.

- Kłamstwa »Faktów« TVN. We wczorajszym wydaniu usłyszeliśmy, że pacjenci po operacjach ortopedycznych w Poznaniu nie dostali przez ostatnie dwa dni recept na leki przeciwbólowe. Sprawdziliśmy w Poznaniu. I co? Pacjenci po operacjach ortopedycznych otrzymywali recepty na wskazane leki! - napisał wówczas Adam Niedzielski.

Ówczesny minister zdrowia podał także dane osobowe lekarza i informacje o lekarz, jakie ten miał zażywać. - Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to »fakty«. Jakie kłamstwa czekają nas dziś? - napisał polityk na Twitterze.

Wydarzenie wywołało ogromne poruszenie nie tylko wśród polityków, ale także wśród reszty społeczeństwa. Sam Adam Niedzielski krótko potem podał się do dymisji. To jednak nie koniec historii. Jak się okazuje, polityk usłyszał zarzuty w tej sprawie po tym, jak między innymi Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do prokuratury.

- Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w osobie ministra zdrowia poprzez niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia ustalonej osoby poprzez ujawnienie za pośrednictwem środków masowego komunikowania we wpisie na internetowym portalu X, czym działał na szkodę interesu prywatnego osoby prywatnej - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna.

Prokurator podkreślił, że Adam Niedzielski nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składanie zeznań. Śledztwo jest w toku.

- Nie komentuję żadnych doniesień. Czekam ze spokojem na finał sprawy przed sądem - powiedział był minister w rozmowie z RMF FM.

