Premia od Morawieckiego dla piłkarzy?! Adam Bielan jednoznacznie

Prowadzący rozpoczął rozmowę od pytania o polską kadrę piłkarską. - Czy trener Michniewicz powinien zostać na stanowisku, dopytywał swojego gościa Jacek Prusinowski. - Formalnie to jest decyzja zarządu PZPN, ale oczywiście my wszyscy kibice wiemy, że piłka nożna to jest dobro narodowe i każdy kibic wyrabiać sobie będzie zdanie. Ja także jestem jeszcze pod wpływem emocji, przeżywałem bardzo mecz pierwszy od 36 lat, który był meczem po wyjściu z grupy na mundialu. Ten mecz wczorajszy z Francuzami na papierze był od razu przegrany, ale Polacy grali jak równy z równym. W pierwszej połowie mieliśmy kilka okazji, by wyjść na prowadzenie. Gdyby to ode mnie zależało, by dać Michniewiczowi jeszcze szansę, to bym się zdecydował na mistrzostwa Europy 2024 - mówił polityk.

Jacek Prusinowski odniósł się do informacji, jakoby premier Morawiecki miał obiecać piłkarzom 50 mln zł premii, gdyby ci wyszli z grupy. I teraz taka premia ma do nich trafić. Czy to słuszna decyzja? - PZPN to najbogatszy związek w Polsce, ma najwięcej członków, a piłka nożna wzbudza zainteresowanie sportowców, telewizji, myślę, że PZPN otrzymał olbrzymie środki za awans na mistrzostwa, a potem za wyjście z grupy i jeżeli część z tych środków przeznaczy na premię, to będzie zrozumiałe - mówił Bielan.

Czy polscy piłkarze powinni dostać 50 mln zł premii czy nie? - Jestem zdziwiony tą informacją, pierwsze słyszę, by piłkarze mieli otrzymywać dodatkowe środki z budżetu państwa. Myślę, że PZPN częścią środków, które zarobił na tych mistrzostwach powinien się z piłkarzami podzielić w sposób uzgodniony często wcześniej. Natomiast ja nie widzę potrzeby. Uważam, że te środki powinny iść na sport, jeśli już na sport, to dla dzieci, młodzieży, infrastrukturę - mówił Adam Bielan.