500 plus z progiem dochodowym? Ważna zapowiedź

Wielki powrót Ryszarda Petru do polityki? - Szanowni państwo, będę startował do Senatu z okręgu 43 - zapowiedział polityk. Były lider Nowoczesnej zapowiedział, że wystartuje w zbliżających się wyborach do Senatu. Jak przyznał, gotów był zabiegać o głosy wyborców z tzw. Paktu Senackiego, ale ostatecznie zdecydował się wystartować z własnego komitetu wyborczego. - Uważam, że dziś kluczowe jest, żeby po stronie opozycji była oferta liberalna, wolnorynkowa. Mam świadomość tego, że większość partii opozycyjnych woli rodzaj komunikacji, która nie sprzeciwia się wzrostowi wydatków socjalnych, ale mamy po drugiej stronie Konfederację, która udaje, że jest prorynkowa, ale też jest skrajnie populistyczna - powiedział polityk. Jak przekazał, zamierza walczyć o stanowisko szefa Nowoczesnej, ale dopiero po wyborach. Ryszard Petru zapowiedział również, jakie pomysły chciałby wdrożyć. Jego zdaniem 500 plus powinno być wypłacane tylko niezamożnym osobom, gdzie dochód na głowę nie przekracza 2,5 tysiąca złotych. Ponadto, były lider Nowoczesnej chciałby sprywatyzować Orlen oraz walczyć z inflacją poprzez mniejszą ilość pieniądza na rynku.

