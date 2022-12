Obchody 31. rocznicy powstania Radia Maryja

Obchody rozpoczęły się w sobotę w południe w hali widowiskowo-sportowej w Toruniu od modlitwy różańcowej. Po niej zgromadzeni w hali pielgrzymi uczestniczyli w koncertach m.in. Śpiewającej Rodziny Kaczmarków oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". Uroczystości zwieńczyła msza święta, która rozpoczęła się o godzinie 15.30. Wzięli w niej udział wysocy przedstawiciele władz państwowych m.in. wicepremierzy: Błaszczak, Sasin i Kowalczyk, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, a także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Mszy przewodniczył metropolita gdański abp. Tadeusz Wojda.

Do Torunia przybyło kilka tysięcy wiernych z całej Polski, a także przedstawicieli Polonii. Już od piątku zorganizowane grupy pielgrzymów odwiedzały w Toruniu m.in. siedzibę Radia Maryja, Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, Akademię Kultury Społecznej i Medialnej oraz Park Pamięci poświęcony Polakom, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej. Do Torunia przyjechało setki autobusów z parafii z różnych stron kraju.

Kaczyński i Sasin dziękują Radiu Maryja

- Dziękujemy Panu Bogu za ten wielki dar, jakim dla milionów wiernych jest Radio Maryja oraz inne wspaniałe przedsięwzięcia rozwijane po auspicjami o. Tadeusza Rydzyka i toruńskich redemptorystów — napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście do uczestników obchodów 31-lecia rozgłośni. "Jesteście solą polskiej ziemi" - powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, zwracając się do uczestników 31-lecia Radia Maryja. "Dziękuję za to, że obroniliście Polskę. Te ponad 30 lat waszej modlitwy, miłości do ojczyzny, waszego zaangażowania, obroniło Polskę przed laicyzacją, przed pozbawieniem naszych korzeni, naszej kultury, naszej wiary, naszej historii, dumy z tego, jakim jesteśmy narodem. Za to wam dziękuję" - mówił wicepremier.

- Radio Maryja od 31 lat niesie otuchę, wsparcie, umacniając w ludzkich sercach miłość i wiarę – napisał prezydent Andrzej Duda w liście z okazji 31. rocznicy powstania rozgłośni. Zdaniem prezydenta Radio Maryja umacnia też etos solidarności i wzajemnej pomocy, tak ważny w obliczu wojny na Ukrainie.

Radio Maryja rozpoczęło nadawanie programu 8 grudnia 1991 r., w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Początkowo audycji przez 14 godzin na dobę mogli słuchać tylko mieszkańcy Torunia i Bydgoszczy oraz okolicznych miejscowości. Z czasem Radio Maryja wydłużyło nadawanie do 24 godzin, a jego zasięg objął całą Polskę i rozszerzał się na inne kraje. Od 1998 r. jest dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie.

