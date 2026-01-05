2026 rok będzie najlepszy dla Karola Nawrockiego? Paweł Piskorski nie ma wątpliwości, co czeka prezydenta!

W podcaście "Niedyskretnie o politykach" eksperci dyskutują o przyszłości polskiej sceny politycznej w 2026 roku.

Paweł Piskorski przewiduje, że Karol Nawrocki będzie "rozgrywającym bez konsekwencji", umacniając swoją pozycję.

Nawrocki może dyktować warunki, blokując nominacje i dążąc do zmian ustrojowych w Polsce.

Czy jego strategia doprowadzi do wzrostu pozycji politycznej i uczyni go kluczowym graczem na prawicy?

Początek nowego roku sprzyja nie tylko podsumowaniom tego, co już za nami, ale także snuciu przypuszczeń, co może się wydarzyć w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Właśnie takiemu swoistemu przepowiadaniu przyszłości poświęcony został pierwszy w 2026 roku podcast "Niedyskretnie o politykach", gdzie Joanna Miziołek i Eliza Olczyk omawiały z Pawłem Piskorskim możliwe scenariusze na polskiej scenie politycznej. Szczególnie dobrze widzi przyszłość Karola Nawrockiego.

Najlepszy rok Nawrockiego?

Joanna Miziołek przywołała słowa wróżki Merkurji, która na antenie Polsatu stwierdziła, że 2026 rok będzie bardzo trudny dla Karola Nawrockiego. Paweł Piskorski jest zupełnie odmiennego zdania.

- Uważam, że to będzie najlepszy dla niego rok, bo będzie rozgrywającym bez konsekwencji. To znaczy, jeśli komuś będzie się paliło wiadomo gdzie, to nie jemu. On będzie zarządzał, jeździł, będzie odwiedzał pana Trumpa. Oczywiście, okoliczności międzynarodowe będą podkopywały troszeczkę jego komfort, bo Trump wycofujący się w ogóle z poparcia dla NATO [...] dla niego też jest kłopotem, bo on jest takim "małym Trumpem" - powiedział. - Cała reszta jest dla niego strefą komfortu. Będzie realnie zmieniał ustrój Polski praktyką, starając się pokazać, do jakiego ustroju prowadzi - dodał.

Jak stwierdził przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego, Karol Nawrocki już stara się dyktować swoje warunki, na przykład nie powołując ambasadorów, oficerów czy profesorów. Według niego, problem leży w zapisach konstytucji, gdzie nie stoi wyraźnie, że prezydent nie może wręczyć tych nominacji.

- Nie zwidziałbym się, gdyby 2026 roku Donald Tusk postanowił zmienić jakiegoś ministra, to on zrobi coś, co nie ma precedensu od czasów Lecha Wałęsy czyli powie "Nie, ten minister mi się nie podoba, ja go nie powołam" - stwierdził.

Paweł Piskorski zaznaczył, że już teraz widać wyraźne podziały, na przykład w polityce międzynarodowej, gdzie Karol Nawrocki ma monopol na kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, ale nic nie ugra w Unii Europejskiej. Zdaniem goście podcastu "niedyskretnie o politykach", prezydent chce doprowadzić do sytuacji, gdzie każda istotna zmiana czy nominacja będzie z nim wcześniej uzgadniana.

- Uważam, że to będzie jego wzrostu jego pozycji politycznej i tworzenia wrażenia, ze każdy,. kto będzie chciał na prawej stronie porozumieć się, musi do niego przyjść i to uzgodnić - ocenił.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki trenował boks:

