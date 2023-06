2,3 miliona dla byłych posłów. Sejm pomaga wybrańcom narodu w finansowych tarapatach

Zapomogi dla potrzebujących byłych posłów. Wysokość zapomogi wynosi 3 tysiące złotych

Jak czytamy na stronach internetowych Sejmu „wysokość zapomogi wynosi 3 tysiące złotych (z możliwością zwiększenia).” Praktyka pokazuje jednak, że to zwykle wyższe kwoty. Tylko w tym roku 89 osób otrzymało łącznie 408 tysięcy złotych, co średnio daje niemal cztery i pół tysiąca złotych. Marek Sawicki z PSL, który od lat należy do socjalnej komisji sejmowej, opiniującej wnioski w tej sprawie, zdradza nam, że po pomoc sięgają głównie emeryci. - Tym byłym posłom po 80-tce, jeżeli mają emerytury na poziomie 1200-1300 złotych, to trudno raz w roku nie dać 5000 złotych – szczerze wyznaje Sawicki. Innego zdania jest Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji, który kilka lat temu, jako wicemarszałek Sejmu, stał na czele komisji socjalnej - Miałem wrażenie, że mam do czynienia ze związkiem zawodowym posłów – komentuje polityk.

Ile osób korzysta z zapomogi? Mamy konkretne dane z Sejmu

Oto pełna informacja na ten temat, jaką otrzymaliśmy z Kancelarii Sejmu: zapomogi w 2020 r. zostały wypłacone łącznie 168 osobom, tj. byłym i obecnym posłom (na kwotę 833.000 zł); w 2021 r. - 136 byłym i obecnym posłom (na kwotę 520.500 zł); w 2022 r. - 146 byłym i obecnym posłom (na kwotę 575.000 zł), w 2023 r. - 89 byłym i obecny posłom (na kwotę 408.000 zł).

