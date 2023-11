16-latkowie z prawem wyborczym?! Niebywały pomysł Szymona Hołowni

Szymon Hołownia poruszył z młodzieżą i gronem pedagogicznym temat dużej popularności transmisji z posiedzeń Sejmu w serwisie YouTube. Podkreślił, że ma to o wiele większe znaczenie niż niektórym może się wydawać.

- Niektórych to na scenie politycznej martwi. Z przekąsem opowiadają, że to nie dla oglądalności, że co ja tam opowiadam o popcornie, że mnie przejmują lajki na YouTubie. Ich też powinny przejmować lajki na YouTubie dlatego, że ich władza bierze się z decyzji ludzi, a nie z nadania boskiego, jak się to niektórym, mam wrażenie, wydaje – mówił marszałek Sejmu.

Polityk powiedział także o jednym z postulatów Polski 2050, która chce obniżenia wieku wyborczego w Polsce, który obecnie wynosi 18 lat.

- Będę potrzebował do tego sojuszników. Mam nadzieję, że ich znajdziemy. Trzeba obniżyć wiek wyborczy w Polsce do 16. roku życia - powiedział marszałek Sejmu. Były prezenter ocenił, że ta zmiana będzie "bardziej sprawiedliwa" i związana ze starzeniem się społeczeństwa – stwierdził.

Szymon Hołownia stwierdził, że wiele osób podkreśla ważną rolę młodzieży i ich przyszłości, jednak decydują o niej osoby starsze. Polska 2050 chciałaby, żeby ten stan rzeczy się zmienił.

- Wszyscy opowiadają: młodzież, przyszłość, a głównie starsi głosują. I my, starsi, głosując dzisiaj układamy życie wam na znacznie dłużej niż sobie samym, bo my prędzej się odmeldujemy z tego świata – opowiadał w Krakowie.

Z pewnością taki pomysł nie spodoba się wielu osobom, nie tylko z Sejmu. Trzeba przyznać, że to rewolucyjny pomysł, który mógłby wiele zmienić na polskiej scenie politycznej, a posłowie musieliby zmienić wiele swoich postulatów tak, by trafić do najmłodszych wyborców.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Szymon Hołownia:

Sonda Kto jest lepszym marszałkiem Sejmu? Szymon Hołownia Elżbieta Witek Ktoś inny