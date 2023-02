13 tys. zł za 5 minut pracy! Tak zarabiają posłowie PiS

Chodzi o przewodniczącego sejmowej podkomisji do spraw ropy naftowej i gazu ziemnego Wojciecha Zubowskirgo. Jak informuje „Fakt”, od czasów wyboru posła PiS na przewodniczącego w maju 2021 roku, komisja nie spotkała się ani razu, nie wiadomo też o planowanych posiedzeniach komisji. - Mimo to poseł PiS zarobił już 12 tys. 746 zł brutto. Prawie 13 tys. za jedynie 5 minut pracy dało imponującą stawkę godzinową 153 tys. zł – podaje „Fakt”. Dziennik zauważa, że Wojciech Zubowski otrzymuje dodatek funkcyjny wysokości 10 proc. uposażenia poselskiego, czyli 1 282 zł brutto miesięcznie. Według „Faktu”, podobne zarobki otrzymuje Leszek Dobrzyński z podkomisji do spraw niepełnosprawnych. RMF FM z kolei poinformowało, ze ten zwołał posiedzenia dwa razy: w styczniu 2020 roku i w czerwcu 2022 roku. Cały czas otrzymuje wspomniany dodatek funkcyjny. Trzeba pamiętać, że posłowie otrzymują swoje pieniądze co miesiąc, niezależnie od tego, czy w danym miesiącu odbyło się spotkanie komisji czy też nie.

