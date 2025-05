Hołownia o rekonstrukcji rządu. Ważne słowa

Szymon Hołownia przed II turą wyborów prezydenckich

Szymon Hołownia, który zdobył 4,99 procent głosów w wyborach prezydenckich w 2025 roku, jeszcze podczas swojego wieczoru wyborczego zaapelował o poparcie w II turze Rafała Trzaskowskiego. To samo dzień później zrobił Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej. Marszałek Sejmu do wyników wyborów i II tury wyborów odniósł się także na konferencji prasowej 20 maja. Przyznał, że jeszcze dziś spotka się z Rafałem Trzaskowskim. - Dzisiaj o 11 spotkam się z Rafałem Trzaskowskim po to, aby rozmawiać o tym, co dalej, jak ta nasza współpraca przed II turą mogłaby wyglądać. Uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby ja jako polityk, szef partii, żeby wesprzeć Rafała przed tą II turą - powiedział Szymon Hołownia.

– Mam nadzieję, że rozwieje Rafał Trzaskowski wątpliwości, które narastały wokół niego, zwłaszcza w ostatnich dniach, że podzieli te wartości i dzisiaj też będę o tym rozmawiał, o rzeczach, z którymi szedłem w tym wyścigu i co było dla mnie ważne - ocenił polityk.

II tura wyborów prezydenckich zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

Rekonstrukcja rządu. Hołownia zabrał głos

Marszałek Sejmu zabrał również głos na temat możliwej rekonstrukcji rządu. - Jeżeli my mamy robić rekonstrukcję, to trzeba zmienić umowę koalicyjną. Wymiana jednego wiceministra oznacza zmianę umowy koalicyjnej. Ja już przez to piekło raz przechodziłem i mówiąc szczerze, jak mam przechodzić drugi raz, to bym się poważnie zastanawiał - powiedział lider Polski 2050.

Zgodnie z umową koalicyjną, Szymon Hołownia ma być marszałkiem Sejmu przed pierwsza dwa lata kadencji. Potem zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy.

