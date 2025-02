i Autor: ADAM JANKOWSKI/REPORTER, Anadolu via Getty Images, Archiwum

Wiemy co przygotował Kosiniak-Kamysz

Żony pomogą budować relacje Polski i USA. Zobacz, co sekretarz obrony wywiezie z Warszawy!

Podczas gdy szefowie resortów obrony Polski i USA będą dzisiaj dyskutować o bezpieczeństwie obu krajów, ich żony poznają się bliżej spacerując po warszawskich Łazienkach. Paulina Kosiniak – Kamysz (37 l.) i Jennifer Rauchet wybiorą się do pięknego Pałacu na Wodzie, a później wrócą do swoich mężów na poczęstunek z niespodziankami. „SE” dotarł do szczegółów spotkania na wojskowym szczycie.