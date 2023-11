Żony polityków ujawnią swoje majątki. Ekspert grzmi: Przepisywanie majątku na żonę to przecież fikcja

Rada Ministrów odchodzi do historii

Wiele różni Mateusza Morawieckiego (55 l.) i Donalda Tuska (66 l.), ale sporo też łączy rywalizujących o władzę polityków. Chodzi nie tylko o działalność opozycyjną, historyczne wykształcenie, czy polityczną współpracę, ale też rozdzielność majątkową z żonami. - Wszelkie nieruchomości, które były dochodowe, przejęła moja żona. Ona prowadzi działalność gospodarczą, wynajmuje nieruchomości, inwestuje – tłumaczył Morawiecki tygodnikowi „Sieci”.

O zupełnie innych motywacjach mówił Tusk. - Rodzina i moja żona Gosia odczuwali zagrożenie związane z tą nieustającą nagonką i zorganizowanym polowaniem na mnie z powodów politycznych – wyjaśniał lider PO.

Wezmą się za majątki żon polityków? Ekspert komentuje: Przepisywanie majątku na żonę to przecież fikcja

Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie polityce centralne szczebla, ale też m.in. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą w oświadczeniach informować o majątkach małżonków. - Prawidłowo. Przepisywanie majątku na żonę to przecież fikcja. To w dalszym ciągu wspólny majątek, chyba, że doszłoby do rozwodu - wyjaśnia prof. Antoni Kamiński z PAN.

A Jan Grabiec (51 l.) chce żeby przepisy obowiązywały jak najszybciej. - Liczymy na rozpoczęcie prac na najbliższym posiedzeniu Sejmu – mówi nam rzecznik PO. Poparcia dla projektu nie wyklucza minister Michał Wójcik (52 l.) - Szczegółów jeszcze nie znam, ale zawsze byłem za przejrzystością i ujawnianiem majątków osób bliskich. Zasadniczo jestem za tym rozwiązaniem – mówi polityk Suwerennej Polski.

