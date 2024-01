Żony jadą odebrać Kamińskiego i Wąsika!

Co tak naprawdę w PIS myślą o Kaczyńskim? Posłowie bez hamulców!

Powiedzieli, co myślą

Prezydent z mocnym apelem do ministra Bodnara! Stawia sprawię Wąsika i Kamińskiego jasno

co postanowił?

Po tym jak Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał we wtorek do prezydenta akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, prezydent Andrzej Duda wydał dziś decyzję o ułaskawieniu przebywających w areszcie od 9 stycznia byłych szefów CBA.

– Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta RP i natychmiastowe zwolnienie panów ministrów z zakładów karnych, w szczególności pana ministra Mariusza Kamińskiego – z uwagi przede wszystkim na jego stan zdrowia – w trybie absolutnie natychmiastowym – oświadczył dziś prezydent.

Andrzej Duda na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Mocna opinia o Kamińskim i Wąsiku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Po jego wystąpieniu wypowiedziały się żony aresztowanych polityków, dziękując prezydentowi za jego decyzję. – Panie prezydencie dziękujemy! To jest piętnaście długich dni bezprawnego uwięzienia naszych mężów! Są wolni i jedziemy, jak co dzień do zakładów w Radomiu i Przytułach Starych odebrać naszych mężów – mówiła Roma Wąsik

– Dziękuje za to, że w tym miejscu dokonała się sprawiedliwość! – zaznaczyła Barbara Kamińska.

Podczas gdy żony uwięzionych polityków są już w drodze, żeby odebrać ich z więzienia w Radomiu i Przytułach Starych, pod zakładami są już tłumy ludzi! Przyszli po to, żeby również powitać polityków na wolności. Widać dużo biało-czerwonych flag. W tle gra muzyka i słychać również wymowne skandowanie – "Przyjdzie kara na Bodnara"!