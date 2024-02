Tylko u nas

Żona ubrała kandydata PiS na prezydenta Warszawy. Bocheński chce być jak Rocky. Po zakupach była jeszcze niespodzianka [ZDJĘCIA]

brg 4:39

Tobiasz Bocheński (37 l.) to twardy zawodnik. Niewielu ekspertów daje kandydatowi PiS szanse na pokonanie Rafała Trzaskowskiego (52 l.) z PO. On sam nie zamierza się jednak poddawać. Przyłapaliśmy go w jednym z centrum handlowych, gdzie kupował dresy identyczne jak te Rocky’ego Balboa. Polityk na zakupy wybrał się z żoną i nie szczędził jej czułości. Po zakupach zabrał ukochaną na coś słodkiego.