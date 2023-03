Znany polityk PSL ostrzega przed Platformą i chwali PiS. Zaskakujące słowa

Eugeniusz Kłopotek, jeden z najbardziej znanych działaczy PSL, porzucił krajową politykę, od niemal dwóch lat jest wójtem w gminie Warlubie. Kiedy w Sednie Sprawy został zapytany o ocenę emerytalnego dodatku dla sołtysów, pochwalił rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale też, ku naszemu zaskoczeniu, zaatakował ekipę Platformy Obywatelskiej i ówczesnego ministra finansów. - Niejaki pan Jan Vincent Rostowski (72 l.), który nie potrafił odmienić Bydgoszcz, tylko mówił „Bydgoszczu”… Nic nie można było wtedy załatwić. Nic. Władysław Kosiniak-Kamysz (42) wręcz wyrwał słynne 1000 zł dodatku po urodzeniu dzieci. Dzisiaj można dawać dodatki strażakom i sołtysom – nie kryje żalu do dawnych kolegów Kłopotek. Wójt Warlubia postawił tez w niełatwej sytuacji lidera dzisiejszej opozycji, Donalda Tuska. Jego zdaniem przewodniczący Platformy powinien zejść ze sceny politycznej, jeżeli w jesiennych wyborach parlamentarnych nie odsunie PiS-u od władzy - To zawodnik wagi ciężkiej, ale trzeba uczciwie powiedzieć, w polskiej polityce to ostatni bój dla Donalda Tuska. Jak go przegra, schodzi ze sceny politycznej – sugeruje doświadczony działacz ludowców. Zdaniem Eugeniusza Kłopotka porażka dzisiejszej opozycji jest bardzo prawdopodobna, jeżeli Platforma, PSL i Polska 2050 nie utworzą wspólnego komitetu i jednej listy wyborczej.

