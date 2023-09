Znany politolog obejrzał naszą debatę. "Pokazaliście jacy są politycy, jestem przerażony"

Solą każdej debaty wyborczej są bezpośrednie starcia polityków. Nie mogło ich zabraknąć w naszym studiu. Po serii pytań prowadzących, zaczęli je sobie zadawać sami goście. - Czy Panu nie wstyd, że polską wizę można było kupić w niektórych krajach na straganie? - pytał Marcin Kierwiński (47 l.) z KO. Dłużny nie pozostawał Radosław Fogiel (41 l.) z PiS. -Jeśli komuś powinno być wstyd, to zadawać takie pytanie przedstawicielowi partii, która była gotowa przyjąć każdą liczbę nielegalnych imigrantów.- odpowiadał poseł PiS. Anna Maria Żukowska (40 l.) z Lewicy pytała Krzysztofa Bosaka (41 l.), czy popiera bicie dzieci, nawiązując do wypowiedzi Janusza Korwin Mikkego (81 l.) - Słaba zaczepka, u was też są posłowie, którzy plotą głupoty - ripostował poseł Konfederacji. Z kolei Dariusz Kacprzak (49 l.) z Bezpartyjnych Samorządowców i Agnieszka Buczyńska (37 l.) z Trzeciej Drogi starli się w temacie otwarcia sklepów w niedziele. - Od strony technicznej to bardzo dobrze przygotowana debata, prowadzący zapewnili wszystkim równe szanse. Udało się pokazać jacy naprawdę są polscy politycy, ja jestem przerażony – mówi profesor Kazimierz Kik (76 l.). Politolog dodaje, że obserwował debatę wrogich sobie sił. - To bardzo inteligentni ludzie, problemem bywa charakter. Agresja i zdolność do różnego rodzaju manewrów i trików – komentuje profesor Kik. W czasie trwania pojedynku na słowa widzowie i słuchacze śledzący debatę mogli głosować na uczestnika, który ich zdaniem zaprezentował się najkorzystniej i wygrał debatę. Numerem jeden został Krzysztof Bosak, który zdobył 34 procent głosów. Drugie miejsce przypadło Agnieszce Buczyńskiej (26 proc.), która minimalnie wyprzedziła Marcina Kierwińskiego z KO (25 proc.).

