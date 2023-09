Znamy kolejność odpowiadania na pytania w naszej debacie! Będzie się działo

Wyniki mówią same za siebie

Debata pod hasłem „Najważniejsze wybory”, organizowana przez „Super Express”, będzie wyjątkowa, bowiem w studiu pojawią się same uczestniczki. Każda z nich będzie reprezentować jedną z sześciu ogólnopolskich komitetów wyborczych i będą miały po 60 sekund, by odpowiadać na zadawane im pytania. Same także będą mogły się przepytywać. Każda pani będzie mogła zadać wybranej przeciwniczce pytanie, mają 30 sekund na zadanie pytania, a po odpowiedzi 30 sekund na komentarz.

Na zakończenie piątkowego wydania „Expressu Bioedrzyckiej” w obecności swoich gości Kamila Biedrzycka, która w niedzielę poprowadzi debatę wspólnie z Tomaszem Walczakiem, wylosowała kolejność, w jakiej uczestniczki debaty będą wywoływane do odpowiedzi. Oto ona:

Lewica - Katarzyna Kotula Bezpartyjni Samorządowcy - Katarzyna Suchańska Trzecia Droga - Urszula Nowogórska Konfederacja - Anna Bryłka Koalicja Obywatelska - Aleksandra Gajewska Prawo i Sprawiedliwość - Mirosława Stachowiak-Różecka

Warto przypomnieć, że w czasie debaty uczestniczki będą odpowiadać na losowe z 20 pytań nadesłanych przez widzów, a na zakończenie debaty każda z pań będzie mieć 90 sekund na podsumowanie. Na pewno nie zabraknie emocji!

