Znaczące słowa Andrzeja Dudy ws. Rosji. "Przygotowujemy się"

W Dowództwie Marynarki Wojennej prezydent odbył odprawę z admirałem Krzysztofem Jaworskim dowódcą Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego.

- Przygotowujemy się do jakichkolwiek działań zaczepnych ze strony rosyjskiej. Wszyscy wiemy, że niestety, zwłaszcza w ciągu ostatnich miesięcy od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę, mamy bez przerwy do czynienia z rosyjskimi prowokacjami. Przede wszystkim prowokacjami lotniczymi, właśnie głównie w rejonie Morza Bałtyckiego – powiedział prezydent na briefingu prasowym. Zaznaczył, że to bardzo ważne, bo wszyscy pamiętają, iż II wojna światowa rozpoczęła się właśnie od ataku niemieckiego okrętu na Westerplatte i ataku niemieckich sił powietrznych na Wieluń.

Prezydent podkreślił, że Bałtyk ma znaczenie kluczowe. - To są także nasze porty morskie, nasza infrastruktura krytyczna. To jest zachowanie możliwości handlu i możliwości dostaw także wsparcia bojowego i militarnego właśnie drogą morską, gdyby zaszła taka potrzeba – mówił prezydent Duda. Podkreślił, że zachowanie i bezpieczeństwo wybrzeża, portów i infrastruktury ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski.

Andrzej Duda sprecyzował, że mówi o gazociągu bałtyckim, gazoporcie oraz o kluczowych kwestiach związanych z łącznością, która w ogromnej części jest realizowana na dnie Morza Bałtyckiego.

- To jest kwestia absolutnie strategicznych interesów Rzeczpospolitej i w związku z tym sprawne funkcjonowanie naszej marynarki wojennej w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, interoperacyjność w rejonie Bałtyku ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa – mówił Duda i podkreślił, że znakomitą okolicznością dla Polski jest przystąpienie w ostatnim czasie Finlandii i Szwecji do NATO.

- To praktycznie oznacza, że wszystkie państwa w rejonie Bałtyku, poza Rosją, są dzisiaj częścią tej wielkiej wspólnoty bezpieczeństwa, jaką jest Sojusz Północnoatlantycki – mówił prezydent dodając, że rejon Królewca, bezpośrednio graniczący z Polską, jest najbardziej zmilitaryzowaną częścią Europy.

5 maja na Morzu Bałtyckim rozpoczęły się ćwiczenia NATO BALTOPS 24 (Baltic Operations 2024).

W tegorocznej, 53. edycji ćwiczenia, bierze udział ponad 50 okrętów różnych klas i typów, 45 śmigłowców i samolotów, i 9000 żołnierzy z 20 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Działania są prowadzone w całym basenie Morza Bałtyckiego, a także na obszarach lądowych w Szwecji, Polsce, Niemczech i na Litwie.

Polską Marynarkę Wojenną reprezentują okręty 3. Flotylli Okrętów i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża: fregata rakietowa ORP Gen. K. Pułaski wraz ze śmigłowcem pokładowym SH-2G z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, zbiornikowiec ORP Bałtyk, trałowiec ORP Necko oraz okręt transportowo-minowy ORP Poznań, na którego pokładzie zaokrętowano pluton rumuńskiej piechoty morskiej i żołnierzy z 7 Brygady Obrony Wybrzeża.

W ćwiczeniu bierze udział również bateryjny moduł bojowy z Morskiej Jednostki Rakietowej. Swoje zadania na terytorium Szwecji realizuje także 6. Brygada Powietrznodesantowa, dla której samoloty transportowe polskich Sił Powietrznych utworzą most powietrzny do przerzucenia w rejon działań ludzi, sprzętu oraz zaopatrzenia.

