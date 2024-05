Tusk przy Dudzie o odchodzących ministrach: Przywracali normalność". MOCNE!

Lech Wałęsa nie wytrzymał i wprost wyznał, co sądzi o Tusku! Mocne słowa. Nazwał go słowem na "w"

Doradca prezydenta o serii pożarów: "To może być element wojny hybrydowej. Dziwnie to wygląda"

Zmiany w rządzie Donalda Tuska dotyczą czterech ministerstw, którymi kierować będą nowi ministrowie. Czterech dotychczasowych ministrów kandyduje w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, które w Polsce odbędą się 9 czerwca. Z rządu odeszli: szef MSWiA Marcin Kierwiński, szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Borys Budka, minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, a także minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. O ich odejściu premier Tusk powiadomił oficjalnie w piątek (10 maja). Podziękował wówczas ministrom za ich pracę: - Ministrowie, którzy dzisiaj żegnają się z państwem w roli ministrów wykonali swoje zadanie, jakie postawiliśmy sobie. Oczekiwałem od tych ministrów działania efektywnego, czasami twardego. Te pierwsze miesiące - i chyba mnie dobrze zrozumiecie, kiedy użyję tej metafory - ale to były miesiące rozbijania muru. Dzisiaj nadchodzi czas porządkowania i to jest jeden z powodów, dla których, nie dotyczy to każdego przypadku, ale dla których zdecydowaliśmy się wspólnie na te zmiany- komentował premier.

Przedstawił też następców odchodzących ministrów i przekazał, że Tomasz Siemoniak będzie szef MSWiA, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego została Hanna Wróblewska, a Jakub Jaworowski szefem MAP, Krzysztof Paszyk zaś obejmuje ministerstwo rozwoju i technologii. Zaprzysiężenie nowych ministrów wyznaczone było na godz. 10:30 w Pałacu Prezydenckim, ale doszło do niego z opóźnieniem. W poniedziałek goszczący w Polsat News minister Wojciech Kolarski odniósł się do tego, czego można się podziewać w czasie uroczystości i co powie prezydent: - Podczas zaprzysiężenia możemy oczekiwać, że prezydent Andrzej Duda skomentuje pracę rządu Donalda Tuska. Powiem coś oczywistego i coś, co podziela większość Polaków, ten rząd jest bardzo słaby - skomentował.

Jak podał tuż po 10:30 prezydencki minister Kolarski rozpoczęło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Donaldem Tuskiem: - W Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie, w cztery oczy, prezydenta z premierem - napisał polityk na platformie X.

Czas na dokonanie zmian. Ministrowie składają przysięgę, jako pierwszy Tomasz Siemoniak, kolejni są Jakub Jaworowski, Krzysztof Paszyk, a następna Hanna Wróblewska.

Prezydent Andrzej Duda zabiera głos. - Często mówimy, ze żyjemy w trudnych czasach, szczególnie przez ostatnie dwa lata. (...) Jednak to, co Rosja w 2008 pokazała w Gruzji to nie przypadek - komentuje i dodaje, że to jej imperialne zapędy. - Rozmowę z panem premierem mieliśmy zaległą, cieszę się, że pan premier wraca do zdrowia - komentuje prezydent. I wskazuje, że jednym z kluczowych jest właśnie MSWiA. Dodaje, że cieszy się, iż premier był ostatnio na granicy polsko-białoruskiej. Przypomina, że w ostatnich latach funkcjonariusze sg byli upokarzani. - Proszę, by pan minister budował szacunek do nich i ich mundurów - zwraca się do Siemoniaka i wspomina, że współpracując na początku swojej kadencji z Siemoniakiem wspomina ją bardzo dobrze.

- Mam nadzieję, że do III wojny światowej nie dojdzie - mówi prezydent wskazując, jak ważna jest współpraca z USA. Prezydent dodaje, że chciałby, aby szczyt UE - USA odbył się w Polsce.

Duda zwraca się też do minister kultury, i wskazuje na budowanie postaw młodych ludzi i ich kształtowanie, szczególnie postaw patriotycznych.

Czas na kilka słów od premiera Tuska: - Kiedy patrzę na ministrów, którzy odchodzą, to chcę podkreślić, że wzięli na barki odpowiedzialność za trudny czas, to był czas sprzątania gruntu pod normalną rzeczywistość. Nie muszę przekonywać, jak ważne było przywrócenie normalności mediów.

Sonda Jak oceniasz pierwsze miesiące rządu Donalda Tuska? Dobrze Średnio Źle