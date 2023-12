Zmiany personalne w CBŚP. Media: Szef Centralnego Biura Śledczego Policji Paweł Półtorzycki traci stanowisko

Jak czytamy na rmf24.pl: - Szef Centralnego Biura Śledczego Policji Paweł Półtorzycki traci stanowisko, dowiedział się reporter RMF FM. O jego odwołaniu zdecydował pełniący obowiązki komendanta głównego Marek Boroń. Z informacji radia wynika, że Półtorzycki objął stanowisko szefa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Stanowisko to ma objąć w piątek, czyli 29 grudnia.

Kim jest Paweł Półtorzycki? To absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył prawo oraz studia podyplomowe z zarządzania bezpieczeństwem. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji pełni od 1 września 1994 roku. Zaczynał w Komendzie Rejonowej Policji Wrocław Fabryczna. Później był m.in. naczelnikiem wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej zarządu we Wrocławiu, następnie został przeniesiony do Olsztyna, gdzie był naczelnikiem tamtejszego Zarządu CBŚP, a później trafił do Warszawy, zostając zastępcą komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. W kwietniu 2019 roku został szefem Centralnego Biura Śledczego Policji.