Zmiana w MSZ. Marcin Bosacki nowym sekretarzem stanu u Sikorskiego

Sikorski ogłasza: Bosacki dołącza do kierownictwa MSZ

We wtorek 18 czerwca szef MSZ Radosław Sikorski oficjalnie wręczył Marcinowi Bosackiemu nominację na stanowisko sekretarza stanu. Informację przekazano publicznie przez rzecznika resortu, Pawła Wrońskiego, na briefingu prasowym w Warszawie.

Zmiana jest odpowiedzią na odejście Jakuba Wiśniewskiego, który objął funkcję dyrektora Instytutu Felczaka. Wroński uspokajał, że to „ruch jeden za jeden”, który nie zwiększa liczby wiceministrów w MSZ. — Po odejściu ministra Wiśniewskiego do ministerstwa przychodzi wiceminister Bosacki — wyjaśnił.

Czy to część rekonstrukcji rządu?

Rzecznik MSZ pytany przez dziennikarzy o możliwy związek tej nominacji z szerszą rekonstrukcją rządu Donalda Tuska, odmówił komentarza. Sam Bosacki nie ukrywał, że traktuje nową funkcję jako kontynuację swojej wieloletniej pracy w dyplomacji i mediach.

Według nieoficjalnych informacji, jego rola w resorcie będzie dotyczyć m.in. współpracy parlamentarnej oraz nadzoru nad mediami finansowanymi z budżetu MSZ. To oznacza, że Bosacki ma realny wpływ na kreowanie wizerunku polskiej polityki zagranicznej — zarówno wewnętrznie, jak i w kontaktach z zagranicznymi ośrodkami opiniotwórczymi.

Kim jest Marcin Bosacki?

Bosacki to znana postać w świecie polityki i mediów. Urodził się 5 listopada 1970 roku w Poznaniu. Od 2023 roku zasiada w Sejmie jako poseł X kadencji z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Od stycznia 2024 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej komisji ds. Pegasusa.

Wcześniej, w latach 2010–2013, był rzecznikiem prasowym MSZ, a następnie — ambasadorem RP w Kanadzie (2013–2016). Dobrze znany jest także jako były dziennikarz „Gazety Wyborczej” – pracował tam od 1990 roku, był redaktorem działu politycznego i zagranicznego, a także korespondentem w USA.

Jest absolwentem historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

MSZ: nowe otwarcie czy stabilizacja?

Obecnie w MSZ funkcje sekretarza stanu pełnią także: Władysław Teofil Bartoszewski i Andrzej Szejna, a podsekretarzami stanu są: Henryka Mościcka-Dendys, Anna Radwan-Röhrenschef, Marek Prawda i Robert Kupiecki.

Włączenie Marcina Bosackiego do zespołu kierowniczego ma być — według źródeł zbliżonych do MSZ — wzmocnieniem medialno-parlamentarnej komunikacji resortu, co może wskazywać na przygotowanie do ważniejszych batalii legislacyjnych lub narracyjnych, np. w kontekście polityki wobec Rosji, NATO czy środków unijnych.

Nominacja Bosackiego może być jednym z pierwszych elementów większej układanki, jaką szykuje Donald Tusk. Choć formalnie nie potwierdzono rekonstrukcji rządu, pojawienie się tak doświadczonego zawodnika w MSZ może zwiastować kolejne przetasowania kadrowe.

Warto też zauważyć, że Bosacki – jako były rzecznik MSZ i ambasador – łączy kompetencje polityczne, medialne i dyplomatyczne, co czyni go idealnym kandydatem na trudniejsze czasy w relacjach międzynarodowych. A takich — jak pokazują kryzysy w Iranie, Izraelu czy z Niemcami – nie brakuje.

