Złe wieści dla Andrzeja Dudy. Polacy ocenili jego pracę

Polacy ocenili Sejm, Senat, premiera i prezydenta

CBOS zauważył, że wyniki kwietniowego sondażu wskazują na rozejście się notowań Sejmu i Senatu. Z badania wynika, że w kwietniu pracę Sejmu źle ocenia ponad połowa Polaków - 56 proc., co w stosunku marcowego badania oznacza wzrost o 6 pkt. proc. Jednocześnie coraz mniej badanych pozytywnie ocenia pracę Sejmu; dobrze wypowiedziało się o niej w kwietniu 29 proc. ankietowanych - to spadek o 7 pkt. proc. 15 proc. badanych nie ma zdania na ten temat. Z kolei zmiany w notowaniu Senatu - jak wskazał CBOS - zawierają się w graniach błędu statystycznego; ponad jedna trzecia badanych - 34 proc. - odnosi się do pracy senatorów z aprobatą (spadek o 1 pkt proc.), a 41 proc. - z dezaprobatą (wzrost o 1 pkt proc.). 25 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat. Jak zauważył CBOS, w kwietniu, w porównaniu z marcem, oceny pracy prezydenta spadły, ale wahania te nie przekroczyły granicy błędu statystycznego.

Obecnie działalność prezydenta dobrze postrzega 39 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc.), a źle – 50 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). 10 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie. Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 13 kwietnia 2025 roku na próbie liczącej 1030 osób (w tym: 65,5 proc. metodą CAPI, 19,9 proc. – CATI i 14,6 proc. – CAWI).

Druga kadencja Andrzeja Dudy dobiega końca

Andrzej Duda w sierpniu zakończy swoje urzędowanie. W 2015 roku udało mu się pokonać Bronisława Komorowskiego w drugiej turze, zaś pięć lat później urzędujący prezydent pokonał Rafała Trzaskowskiego, także w drugiej turze. Zgodnie z konstytucją, Andrzej Duda nie będzie mógł ubiegać się o ten urząd po raz trzeci. Według najnowszych sondaży faworytem do wygrania wyścigu o Pałac Prezydencki jest Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej.

ZOBACZ GALERIĘ: Tak się zmieniał Andrzej Duda

Sonda Czy twoim zdaniem Andrzej Duda powinien poprzeć któregoś z kandydatów na prezydenta? Tak Nie Nie wiem