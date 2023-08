Zesłanie Schetyny powrót Pawlaka. Opozycja dogadała się w sprawie Senatu. Mamy nazwiska

Jeszcze w 2020 roku Grzegorz Schetyna (60 l.) stał na czele PO, a Małgorzata Kidawa - Błońska (66 l.) była kandydatką tej partii na urząd prezydenta RP. Teraz oboje będą walczyć o mandat w Senacie. Podobnie jak Waldy Dzikowski (643 l.) i Tomasz Lenz (55 l.) - ten ostatni niejako za karę, po tym jak zaproponował zawieszenie emeryckich dodatków na czas wysokiej inflacji. W PO słychać głosy, że Schetyna mógłby zostać marszałkiem Senatu. Jednak politolog dr Bartłomiej Biskup (47 l.) nie ma wątpliwości, że Donald Tusk (66 l.) chciał się przede wszystkim pozbyć odwiecznego konkurenta. - Wygląda to na ostateczną, wewnętrzną rozprawę – twierdzi ekspert. W senackiej puli PSL umieściło min. Waldemara Pawlaka (64 l.), który wraca na Wiejską po niemal dekadzie rozbratu z parlamentarną polityką. A jednym z kandydatów Polski 2050 jest gen. Mirosław Różański (61 l.), popularny komentator wojennej rzeczywistości na Ukrainie. Donald Tusk informując o senackim porozumieniu, podkreślał jego symboliczny charakter. - Tak jak udało nam się ustalić wspólną listę do Senatu, tak po wygranych wyborach będzie nam łatwiej ustalić współpracę – mówił szef PO. Stanisław Karczewski (68 l.) z PiS poinformował, że jego partia wystawi kandydatów do Senatu w ponad 90 okręgach. - W kilku nie wystawimy kandydatów, będzie to pewną niespodzianką – zapowiedział Karczewski.

