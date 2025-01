Zełenski spotkał się z Tuskiem. Wpis Leszka Millera może wywołać potężną burzę

Wizyta Zełenskiego

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski składa wizytę w Warszawie. Ukraiński przywódca miał planach spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą, z premierem Donaldem Tuskiem oraz z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Poprzednia wizyta prezydenta Ukrainy w Warszawie miała miejsce w lipcu zeszłego roku. Wówczas prezydent Zełenski i premier Tusk podpisali dwustronne porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, do czego - wraz z szeregiem innych państw - Polska zobowiązała się na szczycie NATO w Wilnie z 2023 r. Z kolei w grudniu zeszłego roku Tusk spotkał się z Zełenskim we Lwowie, a następnie przy okazji szczytu Rady Europejskiej w Brukseli, na który Zełenski został zaproszony.

- Niedawno spotkaliśmy się we Lwowie, gdzie jedną z oczywistych konkluzji naszego spotkania była Twoja propozycja spotkania w Warszawie na początku polskiej prezydencji w Radzie UE. To jest dla Ukrainy i dla Polski ważny moment. To potwierdzenie pięknej, dramatycznej, wymagającej odwagi, poświęcenia i wyobraźni, drogi Ukrainy do wspólnoty - mówił po spotkaniu na wspólnej konferencji prasowej polski premier.

Mocny wpis Millera

Wizytę skomentował w szalenie mało poprawny politycznie sposób były premier Leszek Miller. - Prezydent Zełenski w Warszawie. Jeśli nie przeprosi za Wołyń to może to zrobi w odniesieniu do Przewodowa. W listopadzie 2022 ukraińska rakieta obrony powietrznej zabiła tam dwóch Polaków. Ukraińcy odmówili współpracy i nie udostępnili Polsce żadnych materiałów także w ramach pomocy prawnej. Nie przyjęli też propozycji wspólnego zespołu śledczego, który uruchomiłby współpracę między prokuratorami Polski i Ukrainy - napisał.

- To pokazuje jak będą wyglądać ekshumacje – jeśli do nich dojdzie. A przecież chodzi tylko o dwie ofiary, a nie tysiące - dodał.

Prezydent Załenski w Warszawie. Jeśli nie przeprosi za Wołyń to może to zrobi w odniesieniu do Przewodowa. W listopadzie 2022 ukraińska rakieta obrony powietrznej zabiła tam dwóch Polaków. Ukraińcy odmówili współpracy i nie udostępnili Polsce żadnych materiałów także w ramach…— Leszek Miller (@LeszekMiller) January 15, 2025

