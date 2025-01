Pilna konferencja Tuska i Zełeńskiego z ważnym komunikatem!

"Niedawno spotkaliśmy się we Lwowie i wtedy jedną z oczywistych konkluzji naszego spotkania była twoja propozycja spotkania w Warszawie na początku polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. To jest dla Ukrainy i dla Polski ważny moment. To potwierdzenie tej pięknej, dramatycznej, wymagającej odwagi, poświęcenia i wyobraźni drogi Ukrainy do wspólnoty. Wspólnoty wartości, wspólnoty interesów i dobrze się stało. Zawsze to podkreślałem, że dzisiaj Polska i Ukraina potwierdzają, że jednym z kluczowych warunków dobrego finału tej historycznej drogi jest możliwie najbliższa współpraca. Współpraca, która bazuje na przyjaźni, wspólnych doświadczeniach, wspólnych przyjaźniach i wspólnych wrogach pomiędzy Polską i Ukrainą." – powiedział Donald Tusk.