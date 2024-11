Zełenski po rozmowie z Trumpem. Obiecuje zakończenie wojny?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podzielił się swoimi przemyśleniami po, jak podkreśla „produktywnej” rozmowie z Donaldem Trumpem, który po raz kolejny zasiada na fotelu prezydenckim. Jak informuje CNN, Zełenski wyraził nadzieję, że nowa administracja pomoże przywrócić Ameryce silną pozycję na arenie międzynarodowej, co jest kluczowe nie tylko dla Ukrainy, ale i dla całej Europy. „Nie możemy jeszcze wiedzieć, jakie będą jego konkretne działania, ale mamy nadzieję, że Ameryka stanie się silniejsza” – stwierdził Zełenski, podkreślając, że „taka Ameryka jest potrzebna Europie, a silna Europa to coś, czego potrzebuje Ameryka”.

„Pokój przez siłę” – jednoznaczne stanowisko Zełenskiego

W kontekście rozmowy, CNN podkreśla, że Zełenski konsekwentnie stoi na stanowisku „pokoju przez siłę”. Jego przekaz jest jasny: Ukraina nie zamierza ustępować w kwestii terytoriów. „To Ukraina decyduje, co powinno, a co nie powinno znaleźć się na stole negocjacyjnym” – oświadczył prezydent, wskazując na nieefektywność polityki ustępstw wobec agresorów. Jego słowa stanowią klarowną deklarację braku tolerancji dla agresji.

Donald Trump: Pokój „w jeden dzień”?

Donald Trump, znany z kontrowersyjnych deklaracji, wielokrotnie podkreślał, że wojna między Ukrainą a Rosją nigdy by się nie rozpoczęła, gdyby to on był prezydentem. Obiecywał, że zakończy konflikt „w jeden dzień”, jednak nie przedstawił szczegółowego planu, jak zamierza osiągnąć taki rezultat. Te obietnice brzmią kusząco, lecz pozostają na razie w sferze spekulacji.

Jakie zmiany przyniesie nowa administracja?

Zwycięstwo Trumpa budzi w Kijowie mieszane uczucia. Z jednej strony nadzieję na nowe zaangażowanie Ameryki, z drugiej niepewność co do przyszłości amerykańskiej pomocy wojskowej. Sam Trump sceptyczny wobec dalszych wydatków na wsparcie Ukrainy, może wpłynąć na strategiczne decyzje w obliczu rosnących strat i potrzeby nieprzerwanego wsparcia. Kluczowe pytanie brzmi: czy Donald Trump zdecyduje się kontynuować dotychczasowy kurs wobec Rosji, czy przyjmie bardziej izolacjonistyczne podejście?

Zełenski podkreślił, jak istotna jest „silna Ameryka” dla Europy. Obawiał się, że bez wyraźnego wsparcia ze strony Waszyngtonu, Europa może napotkać trudności w zabezpieczeniu swoich interesów na międzynarodowej scenie. W obliczu narastających napięć z Rosją, współpraca z USA staje się kluczowym elementem stabilności kontynentu.

