Postęp w rozmowach Ukrainy z USA

"Zakończyliśmy nasze spotkanie z amerykańskim zespołem. Dyskusja była produktywna i treściwa – omówiliśmy kluczowe kwestie, w tym energetykę. Celem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jest zapewnienie sprawiedliwego i trwałego pokoju dla naszego kraju i naszych obywateli – a tym samym dla całej Europy. Pracujemy nad tym, aby ten cel stał się rzeczywistością" - napisał Umierow na platformie X.

Tematami rozmów ukraińskiej i amerykańskiej delegacji były kwestie bezpieczeństwa, ochrona obiektów energetycznych i infrastruktury krytycznej. W poniedziałek ma dojść w Rijadzie do rozmów delegacji USA i Rosji.

Prezydent Ukrainy zauważył, że drugie spotkanie delegacji Ukrainy i USA ma bardziej techniczny charakter, ponieważ uczestniczą w nim ukraińscy wojskowi, dyplomaci oraz przedstawiciele ministerstwa energetyki.

„Rosja jest stroną, która przedłuża tę wojnę”. To zmniejsza szanse na zawieszenie broni w Ukrainie

Zełenski przypomniał, że ostatniej nocy w Kijowie w ataku rosyjskich dronów zginęły trzy osoby, wśród nich pięcioletnia dziewczynka i jej ojciec. Dzień wcześniej rosyjski atak w Zaporożu pozbawił życia całą rodzinę - matkę, ojca i córkę.

Zełenski zaakcentował, że od 11 marca proponowane jest bezwarunkowe zawieszenie broni, a więc rosyjskie ataki już by się skończyły. "Ale to Rosja kontynuuje to wszystko. Każdej nocy i każdego dnia przeprowadza najbardziej cyniczne ataki. Bez presji na Rosję będą nadal gardzić prawdziwą dyplomacją w Moskwie i nadal niszczyć życie" - ocenił prezydent.

