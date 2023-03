Zełenski bezwzględnie o śmierci Putina! Jak według niego zginie?

Wołodymyr Zełenski nie zamierza ustępować Rosji. Cały czas motywuje rodaków i żołnierzy oraz prosi o wsparcie Zachodu. W jednym z wywiadów prezydent Ukrainy stwierdził, ze reżim budowany przez Władimira Putina rozpadnie się od środka, a kluczowym momentem będzie zamordowanie prezydenta Rosji. Według niego zabije go osoba z bliskiego otoczenia, na przykład jeden z oficerów KGB. Pytany o to,kiedy może dojść za zabójstwa Władimira Putina, nie mógł wskazać konkretnej daty. Podkreślił jednak, ze musi znaleźć się konkretny powód czy pretekst, by tego dokonać. - Mięsożercy zjedzą mięsożercę (...) potrzebny jest jedynie powód, żeby uzasadnić ten czyn (...) Znajdą powód, aby zabić mordercę. Czy tak się stanie? Tak. Kiedy? Tego nie wiem – słyszymy Wołodymyra Zełenskiego w dokumencie upamiętniającym wybuch wojny na Ukrainie 24 lutego 2022 roku. Już wcześniej mówił, że śmierć Władimira Putina będzie się wiązała z końcem wojny, do tej pory jednak nie mówił, jak miałby zginąć przywódca Rosji.

Władimir Putin choruje?

W sieci można znaleźć wiele spekulacji na temat zdrowia Władimira Putina. Ten pilnie strzeże wszelkich wiadomości o swoim zdrowiu, jednak nagrania, na których go widać, prowokują wiele plotek. Jego sposób poruszania się na przykład ma wskazywać na ukrywaną chorobę Parkinsona, inni zaś mówią o chorobie nowotworowej. Jak na razie jednak brak jest oficjalnych informacji na temat stanu zdrowia prezydenta Rosji.

