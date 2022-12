Pierwsza dama Ołena Zełenska załatwia broń dla Ukrainy

Pierwsza dama Ukrainy podczas swojego wystąpienia w brytyjskim parlamencie wezwała do „zjednoczenia światowej społeczności” i pomocy w zakończeniu wojny. Podkreślała, że Ukraina potrzebuje nie tylko zwycięstwa, ale i sprawiedliwości. - Wasza wyspa przetrwała naloty, które były identyczne z tymi, które Rosja przeprowadza, by rzucić nas na kolana. Codziennie słyszymy syreny identyczne z tymi, które słyszały pokolenia Brytyjczyków. Wy się nie poddaliście i my się nie poddamy – mówiła. W tym samym czasie brytyjskie ministerstwo obrony potwierdziło przekazanie Ukrainie nowej wersji naprowadzanych laserowo pocisków Brimstone2, które mają dwukrotnie większy zasięg niż te, które przekazano do tej pory. A brytyjski premier Rishi Sunak zapewnił, że w 2023 r. Londyn „utrzyma lub zwiększy pomoc wojskową dla Kijowa”. - Będziemy stać u boku Ukrainy tak długo, jak to będzie konieczne – zapewnił.

Jak pomoc z Wielkiej Brytanii płynie na Ukrainę? Potężne środki

Wielka Brytania zajmuje drugie, po USA, miejsce pod względem wartości pomocy dla Ukrainy. Kiel Institute w raporcie Ukraine Support Tracker szacuje ją na 6,65 mld.euro (w przeważającej części jest to pomoc wojskowa). Niemcy na pomoc Ukrainie przeznaczyły dwukrotnie mniej (3,3 mld.euro). Polska plasuje się na wysokim piątym miejscu (i na drugim w Unii). Nasza pomoc szacowana jest na 2,9 mld.euro.