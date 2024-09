Zdrojewski, Pietrzyk-Zieniewicz, Jędrysek, Rado w Expressie Biedrzyckiej

Rząd po raz pierwszy w III RP ogłasza stan klęski żywiołowej. Co to oznacza?

Express Biedrzyckiej

We wtorek 17 września 2024 roku na kanale "Super Expressu" kolejny odcinek programu "Express Biedrzyckiej". Program stratuje chwilę po godz. 9. We wtorek 17 września 2024 roku gośćmi programu będą w następującej kolejności o 9:20 Bogdan Zdrojewski - europoseł KO, o godz. 9:50 dr Ewa Pietrzyk - Zieniewicz - politolog, o godz. 10:20 prof. Mariusz Orion Jędrysek i o godz. 11:00 Michał Rado - wicemarszałek województwa dolnośląskiego. W programie zostaną poruszone tematy bieżące. "Express Biedrzyckiej" to program publicystyczno-informacyjny emitowany od kilku lat na kanale "Super Expressu". Program ten towarzyszył naszym widzom w okresie pandemii.

