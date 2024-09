Zbigniew Ziobro zareagował na nagranie z ks. Michałem. "Wychudzony, z różańcem na szyi"

Gen. Ireneusz Nowak: Do krytyków myśliwców F-35 dotarło, że są one przyszłością lotnictwa

Zbigniew Ziobro ostatnio rzadko się udziela, jednak widok księdza Michała sprowokował go do zabrania głosu. Warto przypomnieć, że duchowny jest jednym z podejrzanych w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. W piątek 6 września duchowny został przewieziony przez funkcjonariuszy z aresztu do Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów. Tam został przesłuchany, a przy okazji można było zobaczyć, jak wygląda po czasie spędzonym w więzieniu.

Na nagraniu widać, jak ten jest odprowadzany do pojazdu służb w towarzystwie Policji z kajdankami na rękach. Kapłan miał na sobie t-short z Matką Boską z Gwadalupe oraz różaniec zawieszony na szyi. Wiele osób przejęło się jego wyglądem twierdząc, że ks. Michał O. jest wychudzony. Zgolona jest także bujna broda.

Do tego nagrania odniósł się Zbigniew Ziobro. - Ksiądz, wychudzony, z różańcem na szyi, trzymany za kratami wiele miesięcy przez upolitycznionych sędziów. Celowo, aby go upodlić i zniszczyć. Sędzia, awansowana przez ludzi Adama Bodnara tuż po przedłużeniu księdzu aresztu, wie jak odwdzięczać się Bodnarowi i do dziś, łamiąc prawo, nie sporządziła uzasadnienia swojej decyzji. Bez tego obrońcy księdza nie mogą się odwołać. I to jest praworządność w wersji Tusk/Bodnar - napisał na Twitterze.

W sieci nie brakuje stwierdzeń, jakoby ks. Michał O. miał być torturowany w więzieniu. Twierdzą tak między innymi niektórzy politycy PiS. Choć Służba Więzienna nie może udzielać szczegółowych informacji o byłych lub obecnych osadzonych, odniosła się do doniesień.

- Zaznaczam jednak, że warunki, w których przebywa wyżej wymieniony osadzony, podlegają bieżącemu nadzorowi. Nie jest prawdą, aby ks. Michał O. był 'głodzony i maltretowany'. W sprawie opisywanej przez środki masowego przekazu podjęte zostały czynności sprawdzające, które nie wykazały naruszenia przepisów postępowania karnego wykonawczego. Informacje pojawiające się w przestrzeni medialnej dotyczące niepraworządnych działań funkcjonariuszy Służby Więziennej są całkowicie nieprawdziwe - przekazała Interii rzeczniczka prasowa dyrektora generalnego Służby Więziennej ppłk Arleta Pęconek.

