Zbigniew Ziobro świętuje. Wiadomość ogłosił w sieci

- Minister Adam Bodnar liczył, że życzliwi nowej władzy sędziowie Sądu Najwyższego Matras i Laskowski "zalegalizują" mu kryminalne przejęcie Prokuratury Krajowej. Że są sprzedajni i orzekną, iż 2 plus 2 to nawet nie 5 a 55! Ale się przeliczył, bo sędziowie nie zaryzykowali kariery i odpowiedzialności karnej, by zamiatać ewidentne przestępstwo. Odmówili podjęcia uchwały w sprawie legalności wyboru Dariusza Korneluka na Prokuratora Krajowego, co oznacza, że moc prawną zachowuje uchwała SN z września, z której wynika, że legalnym PK jest Dariusz Barski. Co potwierdził Trybunał Konstytucyjny. Co potwierdził Trybunał Konstytucyjny. Bodnar i Donald Tusk nie unikną kary za złamanie prawa. Zegar im tyka… - napisał były szef resortu sprawiedliwości.