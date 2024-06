Zbigniew Ziobro przeszedł kolejną operację. Jak się czuje? Współpracownik ujawnia

To koniec partii Kaczyńskiego?! Miażdząca opinia eksperta!

Zbigniew Ziobro już od kilkunastu miesięcy leczy się z powodu raka przełyku. Zniknął z życia publicznego, by w spokoju mógł dochodzić do zdrowia. Choć kilka razy zabierał głos publicznie, zazwyczaj nie wypowiada się na swój temat. Ostatnio Michał Woś, współpracownik byłego ministra sprawiedliwości, opowiedział o swojej ostatniej rozmowie z nim. Jak się okazuje, niedawno Zbigniew Ziobro miał przejść drugą operację, przez co jest osłabiony.

- Zbigniew Ziobro jest bardzo osłabiony po kolejnej operacji. On chce przyjść na tę komisję i powiedzieć publicznie, że operacja Pegasus to była operacja przygotowana przez ówczesną opozycję, a dzisiaj rządzących, by wmówić, że wszyscy są inwigilowani - mówił Michał Woś w TVP.

Warto przypomnieć, że sejmowa komisja śledcza do spraw wykorzystywania oprogramowania Pegasus wyznaczyła termin przesłuchania Zbigniewa Ziobro na 1 lipca. Nie wiadomo jednak, czy polityk zdecyduje się stawić na przesłuchaniu. Nie wykluczone, że komisja zdecyduje się przesłuchać świadka na przykład w szpitalu ze względu na jego stan zdrowia.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zmieniał Zbigniew Ziobro:

Sonda Czy Zbigniew Ziobro powinien być przesłuchany w szpitalu? Tak. Nie.