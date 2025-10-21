Zbigniew Ziobro ostrzega Donalda Tuska: "Przed premierem trudne chwile. Szybko nadejdą"
2025-10-21 11:11
Zbigniew Ziobro ostrzega rządzących, że poniosą prawną odpowiedzialność za swoje działania. - Tusk poszedł na całość licząc, że władzy nie odda ale pycha kroczy przed upadkiem i myślę, że stoi właśnie przed trudnymi chwilami w swojej karierze zawodowej, które dość szynko nadejdą - wieszczy wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości w programie "Sedno Sprawy"
Z. ZIOBRO: TUSK POSZEDŁ NA CAŁOŚĆ LICZĄC, ŻE NIE ODDA WŁADZY. ONI PONIOSĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŁAMANIE PRAWA | SEDNO SPRAWY