Zbigniew Ziobro ostrzega Donalda Tuska: "Przed premierem trudne chwile. Szybko nadejdą"

Zbigniew Ziobro ostrzega rządzących, że poniosą prawną odpowiedzialność za swoje działania. - Tusk poszedł na całość licząc, że władzy nie odda ale pycha kroczy przed upadkiem i myślę, że stoi właśnie przed trudnymi chwilami w swojej karierze zawodowej, które dość szynko nadejdą - wieszczy wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości w programie "Sedno Sprawy"