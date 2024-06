Zbigniew Ziobro ostro do Donalda Tuska! "Nie zmyjesz krwi, premierze"

Zbigniew Ziobro nie mógł pozostać obojętny na wiadomość o śmierci polskiego żołnierza, który został dźgnięty nożem przez migranta na granicy polsko-białoruskiej. Opublikował post na Twitterze, w którym zwraca się w mocnych słowach do Donalda Tuska.

- Nie zmyjesz krwi, Premierze Donaldzie Tusku, oskarżając niewinnych i siejąc nienawiść. To wy przez lata szczuliście na polskich żołnierzy, nazywając ich śmieciami i mordercami. To wy zakuliście ich w kajdany, bo bronili naszej Ojczyzny. To wy to ukrywaliście półtora miesiąca, żeby nie wypłynęło przed wyborami- czytamy.

Były minister sprawiedliwości odniósł się także do kwestii swojego następcy na tym stanowisku Adama Bodnara i prokuratora Tomasza Janeczka.

- To Twój minister Adam Bodnar sparaliżował pracę Prokuratury Krajowej i zakazał informować swojego zastępcę ds. wojskowych prok. Tomasza Janeczka o strzałach, zatrzymaniu i oskarżeniu żołnierzy. Prok. Janeczek został lakonicznie poinformowany o użyciu broni dopiero 6 tygodni po fakcie, choć zgodnie z prawem powinien być zaalarmowany natychmiast, tego samego dnia. Wtedy mógłby od razu zacząć działać i ochronić tych żołnierzy. I dzisiaj, zamiast tak potrzebnego słowa: przepraszam, zrzucasz swoją winę na kozła ofiarnego - napisał polityk.

Zbigniew Ziobro stwierdził też, że Polacy nigdy nie zapomną śmierci żołnierza Donaldowi Tuskowi. - Jak w mafii, która problemu nie rozwiązuje, tylko go likwiduje. Powiedziałeś też wczoraj, że Ojczyzna i Rodacy nie zapomną zabitego żołnierza. I tu masz rację - nigdy tego Ci nie zapomną… - zakończył post.

Na słowa polityka zareagował między innymi Tomasz Trela. - Zdrowie wraca, to dobrze. Wkrótce będzie wezwanie przed Komisję ds. Pegasusa. Do zobaczenia, panie pośle, panie Zbyszku - napisał w komentarzu.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Zbigniew Ziobro:

Sonda Czy granica z Białorusią jest Twoim zdaniem dobrze chroniona? Tak Nie

Wieczorny Express: Rozenek, Lisiecki, Pużuk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.