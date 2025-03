Zawieszenie broni po dwóch oświadczeniach? Zełenski jest pełen niepokoju

"Wszystkie rosyjskie narracje są niewiarygodne – nie będzie do nich zaufania. Amerykańska strona ostatecznie zrozumie, że to wszystko jest kłamstwem. Niestety, minusem jest to, że rosyjska dezinformacja wciąż jest obecna. Ale plusem jest to, że mit Putina o rzekomej chęci zakończenia wojny stopniowo zanika" - stwierdził Zełenski.