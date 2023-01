Zaskakujący pomysł Hołowni: Jestem za wprowadzeniem trzeciej izby parlamentu

Szymon Hołownia przyznał, że zdaniem jego ugrupowania, w Polsce powinna zostać wprowadzona "trzecia" izba parlamentu, jako swego rodzaju stałego panelu obywatelskiego zabierającego głos na różne ważne tematy. W czasie "Expressu Biedrzyckiej", prowadząca przypomniała, że Hołownia kiedyś wyznał, iż w Polsce powinno zostać przeprowadzone referendum ws. zmian dotyczących aborcji. Biedrzycka zauważyła, że za swoiste referendum można przyjąć niedawno przeprowadzony sondaż CBOS, z którego wynika, że wiele Polek nie planuje rodzenia dzieci. Szymon Hołownia odparł: - Niech ta sprawa będzie załatwiona jakkolwiek - i wyjaśnił, jak uregulowanie np. spraw aborcji wygląda w polskiej rzeczywistości.

Szymon Hołownia o powstaniu "trzeciej" izby parlamentu

Dlatego zdaniem Hołowni to obywatele w referendum powinni móc się wypowiadać w takich tematach. I tu podzielił się pomysłem powstania "trzeciej" izby parlamentu: - Nasze ugrupowanie jest za wprowadzeniem trzeciej izby parlamentu, obywatelskiego panelu, który będzie non stop obradował. Tak jak w Irlandii, który doprowadził do zmian. Mamy sto osób, one są odpowiednio przygotowanie, które deliberują nad trzema ważnymi tematami, a potem rada ministrów, taka jest nasza propozycja, musi się wypowiedzieć w ciągu trzech miesięcy albo to zostaje poddane pod referendum. Obywatele zaczynają rzeczywiście mieć głos, w takiej formule moglibyśmy przegotować pytania do referendum, zrobić je i mieć sprawę, przy której żaden polityk by nie dłubał przez kolejne dwadzieścia lat - powiedział Hołownia.