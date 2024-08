Zaskakujący list do Tuska. Będą nowe województwa?

Prezydent Włocławka był gościem w Wirtualnej Polsce, gdzie opowiedział o swoim liście do Donalda Tuska. Zdaniem Krzysztofa Kukuckiego, w Polsce przydałaby się reforma podziału administracyjnego. Obecne 16 województw można by było zastąpić 22. Skąd taki pomysł? - To rozwiązanie zaproponował Instytut Sobieskiego, który analizował skutki reformy administracyjnej z 1999 roku. Instytut doszedł do wniosku, który dla samorządowców w miastach takich, jak Włocławek, jest rzeczą oczywistą: że podział administracyjny na 16 województw się nie sprawdza - powiedział prezydent Włocławka. Polityk proponuje również, by część urzędów centralnych przenieść do innych miast Polski.

- Chciałbym tym listem wywołać dyskusję, zresztą proponuję żeby pan premier powołał zespół samorządowo-ekspercki, który przeanalizowały dane naukowców, zastanowił się głębiej. Mamy dziś Polskę dwóch prędkości, zamiast pięknie, w sposób zrównoważany rozwijającego się kraju. Dla mnie marzeniem jest pochylenie się nad tematem i znalezienie rozwiązania, które policentryczną sieć osadniczą zacznie wykorzystywać do zrównoważonego rozwoju naszego kraju - czytamy.

NAJSPRAWNIEJSI KŁAMCY! Bosak ostro o Tusku, Kaczyńskim i Kwaśniewskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.